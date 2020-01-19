Участников акции протеста против ультраправого насилия" забросали петардами: видео

В Киеве прошла акция памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Барбуровой, которых русские националисты убили в Москве в 2009 году. Участники акции выступили против "ультраправого насилия в Украине и Мире". Впрочем, были на акции и провокаторы в балаклавах, которые забросали участников петардами.

Как следствие, правоохранители задержали одиннадцати нарушителей правопорядка, сообщает полиция.

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Их всех доставили в Шевченковский райотдел, где правоохранители предоставили правовую оценку их действиям, а также составили в отношении административные протоколы.

Нарушителей правопорядка обвиняют в мелком хулиганстве. Такое правонарушение влечет за собой административный штраф, исправительные работы или арест на 15 суток.

После составления административных протоколов полицейские отпустили всех задержанных.

Столкновения во время акций в Киеве: смотрите видео

Что известно об убийстве Маркелова и Барбуровой?

Адвоката и журналистку убили в Москве в 2009 году выстрелом в голову. Российская власть обвинила в убийстве лидера одной из националистических российских организаций Никиту Тихонова и его подругу Евгению Хасис.