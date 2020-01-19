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      Участников акции протеста против ультраправого насилия" забросали петардами: видео

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      Протесты в Киеве на Михайловской площади / hromadske.ua

      В Киеве прошла акция памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Барбуровой, которых русские националисты убили в Москве в 2009 году. Участники акции выступили против "ультраправого насилия в Украине и Мире". Впрочем, были на акции и провокаторы в балаклавах, которые забросали участников петардами.

      Как следствие, правоохранители задержали одиннадцати нарушителей правопорядка, сообщает полиция.

      Интересно: В Украине выросли протестные настроения: сколько людей и за что готовы митинговать

      Их всех доставили в Шевченковский райотдел, где правоохранители предоставили правовую оценку их действиям, а также составили в отношении административные протоколы.

      Нарушителей правопорядка обвиняют в мелком хулиганстве. Такое правонарушение влечет за собой административный штраф, исправительные работы или арест на 15 суток.

      После составления административных протоколов полицейские отпустили всех задержанных.

      Столкновения во время акций в Киеве: смотрите видео

      Что известно об убийстве Маркелова и Барбуровой?
      Адвоката и журналистку убили в Москве в 2009 году выстрелом в голову. Российская власть обвинила в убийстве лидера одной из националистических российских организаций Никиту Тихонова и его подругу Евгению Хасис.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Полиция Новости Киева Протесты
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