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      Ученик в США устроил стрельбу в школе в день своего 16-летия: двое детей погибли

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      Полиция проводит обыски в доме стрелка
      Полиция проводит обыски в доме стрелка / washingtontimes

      В одной из школ Калифорнии подросток устроил стрельбу. В результате нападения погибли двое детей, еще трое получили ранения. Стрелец пытался совершить самоубийство, однако выжил и сейчас находится в тяжелом состоянии.

      Жертвами стали 14-летний парень и 16-летняя девушка. Стрелку также 16 лет. Сейчас его госпитализировали, сообщили в твиттере шерифа округа Лос-Анджелес.

      К слову: Стрельба в Киеве: подозреваемый иностранец бежал в Россию

      В полиции отметили, что на видео, которое они получили в распоряжение хорошо видно, как подозреваемый достает полуавтоматический пистолет 45-го калибра со своего рюкзака и стреляет в учеников, а затем выстреливает себе в голову. Известно, что у злоумышленника 14 ноября был день рождения.

      После инцидента всех детей эвакуировали, а ближайшие школы в округе закрыли. Полиция проводит расследование и ищет мотивы стрелка. Известно, что он находился в тяжелом психологическом состоянии.

      К слову, недавно в российском городе Благовещенск произошла похожая трагедия. 19-летний студент устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства из охотничьего ружья по другим студентам, в результате погиб один человек. После этого парень совершил самоубийство.

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Криминальные новости Дети и несовершеннолетние Жертвы Оружие Новости США
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