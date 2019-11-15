Ученик в США устроил стрельбу в школе в день своего 16-летия: двое детей погибли
В одной из школ Калифорнии подросток устроил стрельбу. В результате нападения погибли двое детей, еще трое получили ранения. Стрелец пытался совершить самоубийство, однако выжил и сейчас находится в тяжелом состоянии.
Жертвами стали 14-летний парень и 16-летняя девушка. Стрелку также 16 лет. Сейчас его госпитализировали, сообщили в твиттере шерифа округа Лос-Анджелес.
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В полиции отметили, что на видео, которое они получили в распоряжение хорошо видно, как подозреваемый достает полуавтоматический пистолет 45-го калибра со своего рюкзака и стреляет в учеников, а затем выстреливает себе в голову. Известно, что у злоумышленника 14 ноября был день рождения.
После инцидента всех детей эвакуировали, а ближайшие школы в округе закрыли. Полиция проводит расследование и ищет мотивы стрелка. Известно, что он находился в тяжелом психологическом состоянии.
К слову, недавно в российском городе Благовещенск произошла похожая трагедия. 19-летний студент устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства из охотничьего ружья по другим студентам, в результате погиб один человек. После этого парень совершил самоубийство.
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