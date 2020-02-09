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      Ученики школы для незрячих выступили вместе с профессиональным оркестром: впечатляющие фото

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      Воспитанники Харьковской детской музыкальной школы имени Коляды с нарушениями зрения дали отчетный концерт 8 февраля. Их сопровождал Молодежный академический симфонический оркестр "Слобожанский". Именно профессиональные музыканты приобрели школе принтер со шрифтом Брайля. До этого учителям приходилось буквально по штучно переписывать нотные произведения для занятий.

      Раньше преподаватели тратили много времени на то, чтобы переделать все необходимые материалы для своих учеников. Нотные листы, задачи по алгебре или тесты – все делали сами.

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      Теперь в школе появилась своя принтерная лаборатория. Там печатают в 3D формате и шрифтом Брайля. Все купили благотворители. Ради этого провели масштабный международный концерт классической музыки. Однако учителя жалуются, что учебники для незрячих с новыми программами мало или вообще нет. Поэтому им приходилось учиться еще по советским учебникам. Впрочем теперь эти принтеры открывают мир для двух сотен детей.

      Заведующая лаборатории школы Александр Марченко добавила, что брайливский принтер произвел фурор в учебном заведении. К слову, таких школ для незрячих в Украине только шесть. В них они учатся и живут в течение 9 месяцев. Поэтому особенно важно обеспечить им полное обучение и комфортные условия.

      Смотрите фото с концерта воспитанников школы для незрячих / Фото: "Укринформ"

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      Автор: Анна Черненко
      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Инклюзивность Музыка Новости Харькова
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