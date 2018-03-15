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Ученые доказали, что ни одна зубная паста не способна укрепить эмаль и снизить чувствительность

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Ни одна зубная паста не способна укрепить эмаль
Ни одна зубная паста не способна укрепить эмаль / Фото из открытых источников

Международная группа ученых не выявила различий между пастами, которые якобы защищают от эрозии эмаль, укрепляют эмаль или снижают чувствительность зубов, от контрольной пасты. Также, оказалось, что все пасты являются абразивными и ни одна из них не может предупредить стирание эмали.

Исследование, которое провели специалисты из Швейцарского и бразильского университетов, показало, что ни одна из исследованных зубных паст, которые позиционируют себя как защищающие эмаль, на самом деле не в состоянии бороться с потерей вещества зубной эмали, ключевым фактором, что приводит к повышению чувствительности и разрушению зуба, говорится в издании Naked-science.

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При кариесе эмаль разлагается под действием ферментов бактерий, но иногда механическая эрозия приводит к тому, что дентин обнажается и зуб становится чувствителен к горячему, холодному или даже обычным прикосновениям. Чаще всего такая проблема возникает в части зуба, примыкающей к деснам, потому что эмаль в этом месте тонкая.

"Одна из причин открытия дентина и возникновения чувствительности – эрозия эмали, которая происходит, когда мы чистим зубы. Поэтому для нашего исследования мы выбрали те зубные пасты, которые обещают бороться с эрозией или с чувствительностью", – объясняет Самира Елена Жоау-Сауза, один из авторов исследования.

Ученые исследовали человеческие зубы, которые пожертвовали стоматологические клиники, подвергнув их пяти циклам чистки с использованием девяти зубных паст популярных в Европе и Бразилии, которые позиционируют себя как снижающие чувствительность и одной контрольной пасты. Затем ученые измерили потерю эмали. Результаты тестов ученые опубликовали в журнале Scientific Reports. Согласно статье, все протестированные пасты способствуют потере эмали и ни одна из них не защищает от эрозии и истирания. Более того, разница между пастами различных марок оказалась такой же незначительной, как и разница между "защитными" пастами и контрольной.

Зубную пасту следует использовать по назначению – она ​​должна служить слабым абразивным реагентом и помогать удалять с зубов остатки пищи, а также обеззараживать поверхность зубов и десен. Но ее нельзя использовать в качестве лекарства, в том числе, как лекарство от эрозии эмали или повышенной чувствительности зубов, отмечают авторы исследования.

По словам Жуау-Сауз, защитить от потери эмали может только соблюдение трех правил: своевременное посещение стоматолога, регулярная гигиена зубов и режим питания. Полагаться на защиту зубной пасты, по словам ученых, нельзя.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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