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Ученые доказали, что посещение концертов продлевает жизнь

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Посещение концерта продлевают жизнь
Посещение концерта продлевают жизнь / Фото из открытых источников

Согласно новому исследованию специалистов из Goldsmith university's Associate Lecturer Patrick Fagan, регулярное посещение живых выступлений продлевает жизнь.

В исследовании говорится, что 20 минут, проведенных в концертном зале, могут повысить чувство благополучия на 21%. Кроме того, ученые заявляют, что высокий уровень благосостояния увеличивает продолжительность жизни почти на 9 лет.

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Во время исследования участники эксперимента проходили "психометрические тесты и тесты сердечного ритма", включающие в себя действия, которые положительно сказываются на их здоровье: занятия йогой, прогулки с собакой и посещения концертов.

Результаты показали, что у группы людей, которая посещала концерты, на 25 процентов увеличилось чувство собственного достоинства и открытости по отношению к другим и на 75 процентов увеличилась умственная стимуляция.

Подводя итоги, ученые отмечают, что посещая концерт живой музыки раз в две недели, можно увеличить продолжительность жизни почти на 9 лет.

Теги: Советы Здоровая жизнь LifeStyle Музыка Фестивали
Источник: Independent
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