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ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Ученые доказали, что собаки умеют различать человеческие эмоции

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Собаки различают человеческие эмоции
Собаки различают человеческие эмоции / Фото из открытых источников

Мексиканские ученые из Национального автономного университета Мексики с помощью нейросети выяснили, могут ли собаки различать человеческие эмоции.

Сотрудники университета опубликовали исследование, в котором они изучили мозговую деятельность четырех бордер-колли с помощью технологии функциональной магнитно-резонансной терапии (фМРТ).

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Во время сканирования псам показывали лица незнакомцев с различными эмоциями: счастья, печали, злости, страха. Затем ученые проанализировали мозговые паттерны собак с помощью нейросети и выяснили, какой увиденной эмоции они отвечают.

Больше всего выделялся паттерн, зарегистрированный в то время, когда собака смотрела на счастливое лицо. В этот момент у бордер-колли была повышенная активность в височной коре головного мозга, которая отвечает за обработку сложной визуальной информации.

Результаты этого эксперимента, похожи на результаты исследования человеческого мозга, которое проводили японские ученые в начале 2018 года. В нем они также использовали технологию фМРТ, а нейросеть описывала, что видел человек.

Несмотря на то, что мексиканские исследователи ограничились несколькими эмоциями, результаты показали, что собаки способны понимать нас.

Теги: LifeStyle мир животных
Источник: Lifehacker
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