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Ученые исследовали древнейшую африканскую ДНК, доказывающую существование неизвестного народа

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Останки древнего жителя Северной Африки
Останки древнего жителя Северной Африки / Abdeljalil Bouzouggar

Представители иберо-мавританской культуры, живших в Северной Африке 14-15 тысяч лет назад, имеют генетические сходства с жителями Леванта и Тропической Африки. По одной из гипотез, носители этой культыры пришли на север Африки с Иберийского полуострова через Гибралтар, однако авторы новго исследования опровергли это предположение.

Об этом сообщает Science.

По мнению ученых, представители иберо-мавританской культуры происходят от неизвестного народа, населявшего Северную Африку или Левант больше 15 тысяч лет назад. Стоит отметить, что ученым удалось определить состав древнейшей ДНК.

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Иберо-мавританская культура существовала в Северной Африке (на территории современных Туниса, Алжира и Марокко) около 20-10 тысяч лет назад. По разным версиям, она либо развилась из атерийской культуры, которая была перед ней, или технологии появились на территории Африки вместе с кроманьонцами из Южной Европы. Вероятно, жители Северной Африки могли унаследовать технологию изготовления микролитических орудий от мигрантов из Иберийского полуострова. Помочь в решении этого вопроса мог бы генетический анализ останков иберо-мавританцев, однако до недавнего времени технологии не позволяли этого сделать.

В новой статье немецкие, британские и марокканские палеогенетики из Института изучения истории человечества рассказали о результатах анализа геномов 7 древних жителей Северной Африки. Иберо-мавританцев, останки которых нашли в пещере Тафоралт на севере Марокко, жили около 13-15 тысяч лет назад. Археологи еще в 1950 году нашли тела 35 человек. Сейчас ученым удалось выделить древнейшую африканскую ДНК из останков 7 человек.

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Представители иберо-мавританской культуры оказались генетически схожими с палеоевропейцами. Их геномы отвечали ДНК африканцев, генетически близкие к современным хадза и жителям Западной Африки, и на две трети – с жителями Ближнего Востока, представителями натуфийской культуры. При этом, хотя иберо-мавританцы жили до натуфийцев, они не были их предками. Скорее всего, и те, и другие происходят от неизвестного народа, населявшего Северную Африку или Левант больше 15 тысяч лет назад.

Теги: История наука Африка
Источник: 24 Канал
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