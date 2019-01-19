Ученые из Украины в США испытывают революционный метод лечения рака

Украинские профессора в США испытывают революционный метод диагностики и лечения рака.

Об этом сообщает "Голос Америки".

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Отмечается, что этот метод позволяет выявлять злокачественные опухоли на ранней стадии и уничтожать все раковые клетки.

Вещество, что позволяет находить в организме раковые клетки, помогает их визуализировать и даже обезвреживать – результат нескольких лет исследований в области наномедицины исследователей Орегонского университета.

Изобрели это вещество двое профессоров – супружество эмигрантов из Украины Елена и Олег Таратулы. Четыре года они испытывали различные варианты синтеза веществ.

Исследователи уже испытали это вещество в лаборатории и выяснили, что оно абсолютно безопасно. У ученых впереди важнейший шаг – перенести испытания с животных на людей.

Смотрите видео о новом методе лечения рака от ученых из Украины:





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