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      Ученые из Украины в США испытывают революционный метод лечения рака

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      Ученые из Украины нашли новый метод лечения рака
      Ученые из Украины нашли новый метод лечения рака / pixabay.com

      Украинские профессора в США испытывают революционный метод диагностики и лечения рака.

      Об этом сообщает "Голос Америки".

      Читайте также: Ученые остановили распространение рака, превратив онкоклетки в жир

      Отмечается, что этот метод позволяет выявлять злокачественные опухоли на ранней стадии и уничтожать все раковые клетки.

      Вещество, что позволяет находить в организме раковые клетки, помогает их визуализировать и даже обезвреживать – результат нескольких лет исследований в области наномедицины исследователей Орегонского университета.

      Изобрели это вещество двое профессоров – супружество эмигрантов из Украины Елена и Олег Таратулы. Четыре года они испытывали различные варианты синтеза веществ.

      Исследователи уже испытали это вещество в лаборатории и выяснили, что оно абсолютно безопасно. У ученых впереди важнейший шаг – перенести испытания с животных на людей.

      Смотрите видео о новом методе лечения рака от ученых из Украины:


       

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Онкозаболевания Здоровье Медицина
      Источник: 24 Канал
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