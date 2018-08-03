Новая терапия будет останавливать рост раковых опухолей

Ученые обнаружили новый тип противоонкологического препарата, который останавливает рост опухоли без серьезных побочных эффектов для организма.

Как заявили австралийские исследователи из Института Монаша в Мельбурне, молекулы в составе препарата направлены на подавление активности белков KAT6A и KAT6B, действие которых усиливается в опухолевых клетках, передает MedicalXpress.

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Во время экспериментов на грызунах удаление гена, кодирующего белок KAT6A, увеличивал продолжительность жизни у мышей. То есть у раковых клеток нарушается клеточный цикл и останавливается деление.



Кроме того, препарат не затрагивает здоровые ткани, что отличает его от других видов химиотерапии, нанося значительно меньше вреда здоровью.

Новая терапия может быть эффективной даже для предотвращения рецидива онкологического заболевания после первичного лечения. Ученые будут продолжать проводить эксперименты, чтобы доказать эффективность препарата для больных раком людей.

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