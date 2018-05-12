Ученые изобрели потенциальное лекарство от облысения

Во время клинических испытаний лекарств от остеопороза ученые заметили, что они стимулируют рост волосяных луковиц на голове.

Ha сегодняшний день существует всего два средства от облысения – "Минoкcидил" и "Финacтepид", но они имеют значительные побочные эффекты и не всегда эффективны, передает Zdorovia.

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И по словам фармацевтов, новый препарат имеет сильное влияние на волосяные фолликулы и стимулирует их рост.

Такой процесс происходит благодаря действию лекарств на белок, который тормозит рост волос и играет ключевую роль в облысении.

Исследование препарата проводилось на волосяных фолликулах 40 мужчин, прошедших процедуру пересадки волос.

Сейчас ученые сосредоточились на новых детальных исследованиях препарата, чтобы определить его действенность и будет ли он безопасным средством для лечения облысения. Если препарат не будет иметь негативных эффектов, то это станет прекрасным шансом для тех, у кого облысение.