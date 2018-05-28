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Ученые изобрели способ, как побороть зависимость

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Аэробные упражнения могут побороть зависимость
Аэробные упражнения могут побороть зависимость / biotecnika.org

Ученые из университет штата Нью-Йорк в Баффало установили, что аэробные упражнения могут влиять на мозг таким образом, чтобы поддерживать методику лечения или побороть зависимость.

Такие упражнения помогают лечить зависимость, изменяя систему дофамина головного мозга, пишет MedicalXpress.

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Аэробные упражнения увеличивают частоту сердечных сокращений, дыхание и циркуляцию кислорода через кровь.

Их связывают с уменьшением многих негативных проблем здоровья, включая диабет, сердечные заболевания и артрит. Аэробные упражнения связывают с многочисленными преимуществами для психического здоровья, такими как снижение стресса, тревоги и депрессии.

Аеробні вправи
 Аэробные упражнения

Это также помогает предотвратить начало, увеличение и рецидив использования таких веществ как алкоголь, никотин, стимуляторы и опиоиды.

По данным ученых, ежедневные аэробные упражнения меняют мезолимбический путь дофамина в мозг. Дофамин – ключевой нейромедиатор, связанный с нарушениями поведения,  который играет важную роль в вознаграждении, мотивации и обучении.

К слову, введение в рацион питания дополнительных специй может эффективно помочь избавиться от зависимости от сладостей.

Теги: Здоровье Лечение Здоровая жизнь Диабет Сердечно-сосудистые заболевания
Источник: 24 Канал
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