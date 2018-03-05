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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Ученые изобрели уникальный аккумулятор, который может работать при любых погодных условиях

543 Читати новину українською
Новый аккумулятор изобрели в Китае
Новый аккумулятор изобрели в Китае / sciencenews.org

Китайские ученые из Фуданского университета в Шанхае создали уникальный аккумулятор, который не боится температуры в -70 градусов по Цельсию. Известно, что другие литий-ионные батареи не выдерживают таких погодных условиях, поэтому не способны выполнять свои функции.

Об этом сообщает издание Science News.

Новая разработка китайских ученых позволит создать универсальные аккумуляторы, которые смогут функционировать в самых холодных местах Земли и даже в Космосе.

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По словам инженеров, обычный литий-ионный аккумулятор состоит из электродов, которые разделены пористым сепаратором с электролитом. Заряд переносит положительно заряженный ион лития. Поэтому при понижении температуры ионам сложнее "пробиваться" в электролитный материал. Именно такие свойства делают обычный аккумулятор менее эффективным при низких температурах.

В то же время новая батарея содержит особый вид электролита, обеспечивает легкое перемещение ионов между электродами даже при экстремальных температурах. Аккумулятор удерживает 70% заряда, как при комнатной температуре, так и при -70 градусах Цельсия, в то время, как обычная батарея может производить лишь 12% энергии при -40 градусах.

Разработчики представили свое изобретение 28 февраля. Проводятся тестирования нового аккумулятора. Некоторые из ученых предполагают, что новая батарея потребует много времени для доработки неполадок.

Теги: LifeStyle Китай наука
Источник: 24 Канал
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