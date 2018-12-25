Ученые начинают вакцинировать людей от всех вида рака

Ученые приступают к клиническим испытаниям на людях новой вакцины от рака. Она заставляет организм атаковать все опухоли, и для этого достаточно всего одного укола.

Об этом сообщает сайт Стэнфордского университета, в котором ученые успешно испытали вакцину на мышах.

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Сама вакцина представляет собой комбинацию двух препаратов, которые активируют иммунную систему для борьбы с раком. Клинические испытания на мышах показали, что вакцина помогает уничтожать даже самые отдаленные опухоли. И вот теперь ученые привлекают к испытанию пациентов с лимфомами.



Ученые начали исследовать вакцину от рака на больных лимфомой

Авторы исследования считают, что поскольку введение препарата с помощью укола является локализованным, то вакцина будет доступной по стоимости и с меньшим уровнем побочных эффектов, чем любые другие препараты для стимулирования иммунной системы.

По словам создателей вакцины от рака, она может быть эффективной против многих разновидностей злокачественных новообразований. Это еще один шаг в деле развития иммунотерапии. Наука уже разработала методики стимуляции иммунитета человека, позволяющие влиять на определенные зоны тела, лишая рак возможности распространяться. В некоторых случаях иммунные клетки удаляются из организма пациента для генетической обработки. Эти методики показали хорошую результативность, но они являются очень сложными, долгими и имеют массу тяжелых побочных эффектов.

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