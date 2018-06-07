Ученые NASA разгадали одну из тайн Юпитера

В NASA удалось выяснить одну из тайн Юпитера – появление молний на планете. Свет на загадку удалось пролить благодаря данным, которые собрал аппарат "Юнона".

Об этом говорится на сайте NASA.



Еще ранее было установлено, что молнии на Юпитере отличаются от тех, что происходят на Земле. Этот феномен на Юпитере был тайной для исследователей с марта 1979 года, когда аппарат Voyager 1 пролетел мимо газового гиганта.

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"До миссии "Юноны" молнии на Юпитере регистрировались аппаратами или визуально, или в килогерцевом диапазоне радиоволн, но не мегагерцевом, который характерен для молний на Земле. Было предложено много теорий, которые могли объяснить этот феномен, но ни одна из них не предлагала однозначного ответа", – объясняет ученый Шеннон Браун.



Теперь ученые выяснили, что на Юпитере почти вся грозовая активность локализована на полюсах, в то время как на Земле молнии чаще возникают на экваторе. Дело в том, что тропические и экваториальные широты на Земле получают от Солнца больше тепла, чем области умеренного и полярного климата. Поэтому теплый влажный воздух поднимается из-за конвекции, порождая частые грозы.



При этом Юпитер получает от Солнца в 25 раз меньше тепла, чем Земля, но выделяет огромное количество внутренней тепловой энергии. На полюсах теплые газы свободно поднимаются, создавая условия для сильных гроз.

Что такое "Юнона"?Это космический аппарат, который запустили в 2011 году на орбиту Юпитера. Аппарат первым в истории совершил облет планеты через ее полюса. Он будет на орбите планеты еще несколько лет и будет передавать на землю новые снимки. После завершения работы зонд будет уничтожен.

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Молния на Юпитере