Ученые NASA смоделировали процесс растапливания снежинки: увлекательное видео

Всемирноизвестные исследователи из американского космического агентства NASA показали процесс растапливания снежинки. Ученые сделали это на приборе 3D-модели.

Процессом исследования занялся ученый Джесси Лейнонен из лаборатории реактивного движения, в штате Калифорния, сообщают в NASA.

На основе созданных данных ученые смогут улучшить определение атмосферной опасности с помощью радаров. Поэтому видео растопки снежинки не просто увлекательное, но и имеет научное значение.

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Около 66% дождевых осадков начинают свой путь к Земле в виде снега. Атмосферный слой, в котором снежинки тают, влияет на изменения в погоде, способен блокировать радиосигналы, а также представлять опасность для воздушного транспорта,

– отметил Джесси Лейнонен.

Визуализация 3D-модели показывает типичную снежинку, размером менее 1 сантиметра. Она состоит из отдельных кристаллов льда, которые сочетаются между собой после столкновения в воздухе. Кончики снежинки плавятся быстрее, поскольку они наиболее подвержены воздействию тепла. Вода сначала заполняет маленькие полости внутри кристаллов льда, после чего образуется капля.

Смотрите захватывающее видео растапливания снежинки от NASA: