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Ученые нашли еще один секрет долголетия

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Ученые нашли секрет долголетия
Ученые нашли секрет долголетия / samaa.tv

Ученые из Испании обнаружили связь между улучшением когнитивных способностей и увеличением силы в конечностях.

Они создали программу упражнений, которая учитывает физические особенности каждого человека, пишет EurekAlert!.

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Ученые убеждены, что выполняя этот комплекс упражнений, жизнь человека значительно улучшится, а продолжительность увеличится.

Программа предусматривает постепенное увеличение физических нагрузок, которые предназначены для развития силы, выносливости и чувства равновесия по мере того, как организм человека к ним адаптируется.

Чтобы оценить эффективность программы пригласили 112 добровольцев старше 70 лет. Их разделили на две группы, одна из которых выполняла упражнения по 45 минут дважды в неделю, постепенно увеличивая время до 20 минут в день. Другая группа была контрольной и они выполняли привычную для них деятельность.

В общем эксперимент длился шесть месяцев.

Ученые обнаружили у участников первой группы повышение таких показателей как сила, скорость ходьбы и чувство равновесия. На несколько пунктов улучшились результаты SPPB-теста саркопении – возрастной дегенерации скелетной мускулатуры, при которой снижается двигательная функция и увеличивается риск падений и переломов, приводящих к инвалидизации и смерти.

В контрольной группе показатели тестов на равновесие и силу ухудшились.

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Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь исследования
Источник: 24 Канал
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