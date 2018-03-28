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Ученые нашли факты существования неизвестной древней цивилизации в Южной Америке: детали

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Древнее поселение в Южной Америке
Древнее поселение в Южной Америке / Science Alert

Когда-то леса в южной части реки Амазонка считали безлюдными до появления мореплавателя Христофора Колумба. Однако это мнение опровергли ученые, которые нашли доказательства существования еще одной древней цивилизации.

Поселение насчитывало от 500 тысяч до миллиона человек, сообщает Science Alert.

Древние люди поселились на почти 1800 километрах тропического леса. Благодаря спутниковым снимкам ученые обнаружили 81 археологический объект. Однако на месте экспедиции ученые нашли 104 земельные структуры, что имели форму геоглифов. Диаметр образований составлял от 30 до 400 метров. Поэтому археологи установили, что невероятная находка – это своеобразные насыпи, соединенные между собой специальными проходами.

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Такие укрепленные деревни ученые датировали 1250–1500 годами нашей эры. Во время археологических раскопок ученые нашли керамику, полированные каменные топоры, остатки удобрений и бытовых отходов.

Существует общее представление, что Амазонка – это местность, где жили рассеянные кочевые племена. Это не так. Мы обнаружили, что некоторые популяции, что жили неподалеку крупных рек, были значительно больше, чем считалось ранее. Эти люди повлияли на окружающую среду, которое мы имеем сегодня,
– рассказал археолог Йонас Гресогрио де Соуза.

Ученые предполагают, что древние люди в Южной Америке имели около 1500 землянок. Пока же исследования продолжаются. Возглавили экспедицию ученые из Университета Эксетер, что в Великобритании.

Теги: История LifeStyle
Источник: 24 Канал
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