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      Ученые нашли ген, который позволяет есть и не набирать вес

      24 Читати новину українською
      Ученые нашли ген, который позволяет есть и не набирать вес
      Ученые нашли ген, который позволяет есть и не набирать вес / citypassguide.com

      Исследователи из Университета Флиндерс провели ряд экспериментов и установили ген, отвечающий за увеличение веса.

      Об єтом информирует Daily Mail.

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      Опыты проводились на мышах, которых поделили на две группы. В одной из них ученые блокировали один единственный ген – RCAN1. Обе группы грызунов питались жирной пищей. Через некоторое время две группы мышей сфотографировали.

      Мыши на фото слева, у которых блокировали ген RCAN1, не потолстели по сравнению с грызунами из другой группы.

      Миші (ліворуч) не погладшали, у порівнянні з гризунами (праворуч)
      Мыши слева не поправились, по сравнению с грызунами справа

      Ученые объясняют такой результат тем, что блокирование гена помогает в превращении нездорового белого жира в более здоровую "бурую" версию.

      Исследователи убеждены, что они приблизились к созданию таблетки, которая позволит кушать сколько хочется и не поправляться. Эта таблетка поможет людям сжигать больше калорий во время отдыха. Исследователи отмечают, что она не повлияет на их аппетит.

      "Это означает, что организм будет накапливать меньше жира без необходимости уменьшать потребление пищи или больше заниматься физическими упражнениями", – прокомментировал руководитель исследования профессор Дэмиен Китинг.

      via GIPHY

      К тому же, исследователи убеждены, что этот ген есть у человека. Они надеются, что аналогичный метод будет иметь такой же эффект и для людей.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь исследования Ожирение
      Источник: 24 Канал
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