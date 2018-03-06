Ученые нашли новую необычную пользу от текилы

Ученые обнаружили связь между текилой и похудением: подсластитель, который содержится в растении агавы, может снизить уровень глюкозы в крови.

Соответствующее исследование провело Американское химическое общество. Эксперты изучили влияние текилы на уровень глюкозы в крови, и обнаружили, что сахар в растении, из которого производится текила, может помочь снизить уровень сахара в крови.

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Природный подсластитель, который есть в растении агавы, называется агавинами и не усваивается организмом, поэтому не повысит уровень сахара в крови.

Во время исследования эксперты обнаружили, что мыши, которые находились на стандартной диете, а потом пили воду с добавлением агавинов, начинали есть меньше и имели более низкий уровень сахара в крови, чем мыши, которые не потребляли агавины.

Также грызуны, которые употребляли агавины, продуцировали гормон под названием GLP-1, который дольше удерживает чувство сытости и вырабатывает инсулин. Специалисты считают, что агавины могут быть полезны людям с диабетом второго типа или борющимся с лишним весом.