Ученые нашли новую причину неизлечимости рака

Исследователи из США установили механизм, который определяет, будет ли реагировать злокачественная опухоль на иммунотерапию.

В ходе исследования установили, что некоторые люди невосприимчивы к лечению из-за специфического белка на клетках рака, пишет MedicalXpress.

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Обычно иммунная система обнаруживает клетки, которые могут вызвать рак, и удаляет их с помощью Т-клеток. Однако они могут начать синтезировать белок PD-L1, чтобы обмануть лимфоциты, имеющие на своей поверхности белок PD-1. Препараты, которые борются с взаимодействием PD-L1 с PD-1, эффективные, однако для некоторых пациентов они бесполезны.

Ученые установили, что опухолевые клетки имеют не только PD-L1, но и PD-1. Таким образом, иммунотерапия не может дезактивировать опухолевую клетку.

По мнению исследователей, такие опухоли привлекают пока неизвестные механизмы, которые позволяют им избежать атаки со стороны иммунной системы.

К слову, некоторые продукты способны бороться со многими заболеваниями, особенно с раком, поэтому их нужно регулярно употреблять.

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