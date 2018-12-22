Ученые нашли новый способ борьбы с раком

Ученые разработали новый радикальный метод лечения рака предстательной железы. В опухоль будут делать инъекции.

Об этом сообщает hyser.

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Издание отмечает, что исследователи из Королевского колледжа Лондона начали делать инъекции в опухоль для укрепления иммунной системы, помогая ей уничтожать злокачественные клетки.



Ученые будут делать инъекции в опухоль

В ближайшее время специалисты планируют начать исследование с участием 20 мужчин с поздними стадиями рака простаты при поддержке Исследовательского центра рака простаты (PCRC).

Эксперты надеются, что новый метод лечения поможет уменьшить опухоли предстательной железы, а также обеспечить длительную защиту от этой болезни.

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