Ученые нашли новый способ борьбы с раком
Ученые разработали новый радикальный метод лечения рака предстательной железы. В опухоль будут делать инъекции.
Об этом сообщает hyser.
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Издание отмечает, что исследователи из Королевского колледжа Лондона начали делать инъекции в опухоль для укрепления иммунной системы, помогая ей уничтожать злокачественные клетки.
Ученые будут делать инъекции в опухоль
В ближайшее время специалисты планируют начать исследование с участием 20 мужчин с поздними стадиями рака простаты при поддержке Исследовательского центра рака простаты (PCRC).
Эксперты надеются, что новый метод лечения поможет уменьшить опухоли предстательной железы, а также обеспечить длительную защиту от этой болезни.
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