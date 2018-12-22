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      Ученые нашли новый способ борьбы с раком

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      Новый метод лечения рака простаты
      Новый метод лечения рака простаты / vistanews.ru

      Ученые разработали новый радикальный метод лечения рака предстательной железы. В опухоль будут делать инъекции.

      Об этом сообщает hyser.

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      Издание отмечает, что исследователи из Королевского колледжа Лондона начали делать инъекции в опухоль для укрепления иммунной системы, помогая ей уничтожать злокачественные клетки.

      Боротьба з раком
      Ученые будут делать инъекции в опухоль

      В ближайшее время специалисты планируют начать исследование с участием 20 мужчин с поздними стадиями рака простаты при поддержке Исследовательского центра рака простаты (PCRC).

      Эксперты надеются, что новый метод лечения поможет уменьшить опухоли предстательной железы, а также обеспечить длительную защиту от этой болезни.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Медицина Лечение Наука Онкозаболевания
      Источник: 24 Канал
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