Ученые нашли новый способ лечения депрессии

Психологи из США установили, что электрическая активность мозга пациента с депрессией при получении вознаграждения может быть объективным показателем эффективности лечения.

Результаты исследования ученые опубликовали в издании The Journal of Clinical Psychiatry.

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Всего в эксперименте приняли участие 63 пациента с клинической депрессией. Всем показывали две двери, за одной из них приз. Если участник выбрал дверь с призом, то он получал деньги, если же нет – то их терял.

После этого всех участников разделили на две группы, первая проходила 12-недельный курс антидепрессантов, а вторая – сеансы когнитивно-поведенческой психотерапии раз в неделю в течение такого же времени. Также ученые выделили контрольную группу изх 25 человек, которые проходили эксперимент, но им не прописывали лечение.

После завершения лечения эксперимент повторили еще раз. Ученые установили, что увеличение электрической активности мозга связано с уменьшением депрессивных симптомов и тревожности. Людям с низкими показателями больше помогли антидепрессанты.



Ученые нашли способ лечения депрессии

По данным исследователей, диагностировать депрессию и оценить эффективность лечения можно с помощью показателей электрической активности головного мозга в ответ на получение вознаграждения.

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