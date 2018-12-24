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      Ученые нашли новый способ предсказания смерти человека

      64 Читати новину українською
      Ученые смогли предвидеть смерть
      Ученые смогли предвидеть смерть / zib.com.ua

      Ученые Института Солка нашли способ предсказать смерть человека путем определения биологического возраста людей, который может не совпадать с хронологическим.

      Об этом сообщает MedicalXpress.

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      Отмечается, что для этого ученые определили активность ключевых генов в клетках кожи. Исследователи проанализировали молодые и старые частицы соединительной ткани, взятые из кожи 133 людей в возрасте до 94 лет.

      Так ученым удалось установить активность генов в определенных клетках в том или ином возрасте. Ученые воспользовались методом РНК-секвенирования – для поиска биомаркеров старения, которые меняются с возрастом. Этот метод позволил предсказать состояние фибробластов клеток соединительной ткани с погрешностью до 8 лет.

      Фібропласт

      Фибропласты под микроскопом

      Исследование показало, что больные на прогерию, при которой происходит преждевременное старение, старше своего реального возраста примерно на 10 лет. С помощью полученных данных исследователи обнаружили признаки раннего старения и преждевременной смерти.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Медицина Долголетия исследования
      Источник: 24 Канал
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