Ученые нашли новый способ предсказания смерти человека

Ученые Института Солка нашли способ предсказать смерть человека путем определения биологического возраста людей, который может не совпадать с хронологическим.

Об этом сообщает MedicalXpress.

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Отмечается, что для этого ученые определили активность ключевых генов в клетках кожи. Исследователи проанализировали молодые и старые частицы соединительной ткани, взятые из кожи 133 людей в возрасте до 94 лет.

Так ученым удалось установить активность генов в определенных клетках в том или ином возрасте. Ученые воспользовались методом РНК-секвенирования – для поиска биомаркеров старения, которые меняются с возрастом. Этот метод позволил предсказать состояние фибробластов клеток соединительной ткани с погрешностью до 8 лет.

Фибропласты под микроскопом

Исследование показало, что больные на прогерию, при которой происходит преждевременное старение, старше своего реального возраста примерно на 10 лет. С помощью полученных данных исследователи обнаружили признаки раннего старения и преждевременной смерти.

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