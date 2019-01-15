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      Ученые нашли новый важный участок мозга

      66 Читати новину українською
      Новый участок мозга
      Новый участок мозга / alarab.qa

      Нейробиологи из научно-исследовательского университета Австралии нашли скрытый участок человеческого мозга. Его назвали Endorestiform Nucleus.

      Об этом сообщает научное издание New Atlas.

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      Участок находится там, где мозг соединяется с хребтом, внутри нижней ножки мозжечка. Эта область содержит сенсорную и моторную информацию, которая помогает людям сохранять равновесие и выполнять сложные движения.

      Ведущий исследователь Джордж Паксинос заявил, что давно подозревал о существовании Endorestiform Nucleus. С помощью новых технологий, его ожидания подтвердились.

      Нова ділянка мозку
      Новый участок мозга Endorestiform Nucleus

      "Этот участок интересен тем, что он отсутствует у макак-резусов и других животных, которых мы исследовали. Он может быть уникальной особенностью человека, наряду с размером мозга", –рассказал Паксинос.

      Теперь ученые устанавливают, какие функции выполняет найденый участок. Вероятно, он может участвовать в малой моторике, а также поможет лечить болезнь Паркинсона и другие заболевания.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье исследования Медицина
      Источник: 24 Канал
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