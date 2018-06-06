Ученые нашли основные причины неизлечимости рака

Шведские ученые выявили стратегии, из-за которых раковые клетки выживают при различных методах лечения.

Ученые проанализировали геномы раковых клеток, которые они выделили из 50 опухолей у детей, блевших опухолью Вильмса, нейробластомой и рабдомиосаркомой, пишет MedicalXpress.

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Они установили группы генов, которые способствуют развитию защитных механизмов, направленных против иммунной системы пациента, химиотерапевтических и других препаратов.

Ученые разделили мутации, которые возникают в генах и создают новые типы опухолевых клеток, на 4 группы – по механизмам выживания опухолевых тканей – толерантность, сосуществование, конкуренция и хаос. Две последние группы способствуют рецидиву опухолей.

При механизме толерантности новые клоны образуются в определенной части опухоли и не меняют свое местоположение. При сосуществовании клоны размножаются и растут, а при конкуренции – новый клон заменяет начальные раковые клетки. Хаос появляется тогда, когда различные типы клеток появляются в разных местах опухоли одновременно.

К слову, опухоли мозга являются 22-ым самым распространенным раком во всем мире, который занимает 12 место в статистике о смертности. Опухоли головного мозга по частоте занимают пятое место среди опухолей других локализаций.

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