Ученые нашли препарат, который убивает комаров

Международная группа медиков из Кении, США и Великобритании выяснила, что употребление ивермектина (препарата от паразитов) приводит к гибели комаров, которые кусают людей.

Как пишет Tech Times, в исследовании приняли участие 140 кенийцев, которые заразились малярией. В течение трех дней добровольцы получали по 600 или 300 мг ивермектина, после чего их кровью кормили комаров.

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Как обнаружили ученые, даже при меньшей дозировке кровь остается ядовитой для комаров в течение 28 дней – 97% паразитов, которые употребляли ее, умерли в течение двух недель.

По словам медиков, препарат имеет относительно небольшое количество побочных эффектов и они надеются, что вещество поможет в борьбе с малярией.