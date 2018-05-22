Ученые нашли признаки существования еще одной планеты в Солнечной системе

Невероятное открытие недавно сделали ученые на окраине Солнечной системы: астрономы заметили объект, чье существование может указывать на наличие еще одной массивной планеты в системе.

Об этом пишет Popular Mechanics, передает tehnot.com.

Идею существования еще одной планеты ученые изучают уже много лет. Теоретически она может быть самой далекой планетой в Солнечной системе. Она может состоять из темного материала, и поэтому ее почти не видно. Прямых доказательств существования этой планеты до сих пор нет, но недавно появились новые косвенные данные.

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Астрономы заметили транснептуновый объект 2015 BP519, размещенный на расстоянии от 35 до 862 земных орбит от Солнца, который вращается по странной траектории. Это может означать существование еще одного очень крупного объекта, который перетягивает орбиту в свою сторону

Этот объект обнаружили в 2014 году с помощью Dark Energy Survey. Однако, последние годы ученые работали над моделированием его орбиты с таким странным наклоном. В результате они пришли к выводу, что на него воздействует другой объект. Ученые предполагают, что эта неведомая планета находится в несколько раз дальше, чем Плутон, поэтому шанс ее увидеть пока очень мал.

Что такое транснептуновые объекты? Это небесные тела, расположенные в Солнечной системе. Они, в основном, находятся вне орбиты Нептуна. На данный момент астронавтам удалось открыть 2302 таких объекта.