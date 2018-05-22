00:55
23 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
11°C
24°C 11°C
  • четверг
    24°C 14°C
  • пятница
    23°C 13°C
  • суббота
    19°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ ВНА КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ НОВОСТИ ХАРЬКОВА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Ракеты Путина разрушают российский автопром. Атака дронов
Вєсті Кремля
21:41, 22 мая
Вести.UA.
Вєсті.UA
19:55, 22 мая
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых
Згадати все
22:52, 22 мая
Телеканал новостей 24 Новости Космос
ОЛЕГ СЕНЦОВ ВНА КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ НОВОСТИ ХАРЬКОВА

Ученые нашли признаки существования еще одной планеты в Солнечной системе

181 Читати новину українською
Появились признаки существования еще одной планеты
Появились признаки существования еще одной планеты / Фото из открытых источников

Невероятное открытие недавно сделали ученые на окраине Солнечной системы: астрономы заметили объект, чье существование может указывать на наличие еще одной массивной планеты в системе.

Об этом пишет Popular Mechanics, передает tehnot.com.

Идею существования еще одной планеты ученые изучают уже много лет. Теоретически она может быть самой далекой планетой в Солнечной системе. Она может состоять из темного материала, и поэтому ее почти не видно. Прямых доказательств существования этой планеты до сих пор нет, но недавно появились новые косвенные данные.

Читайте также: "Охотник за планетами" прислал на Землю первый тестовый снимок: впечатляющее фото

Астрономы заметили транснептуновый объект 2015 BP519, размещенный на расстоянии от 35 до 862 земных орбит от Солнца, который вращается по странной траектории. Это может означать существование еще одного очень крупного объекта, который перетягивает орбиту в свою сторону

Этот объект обнаружили в 2014 году с помощью Dark Energy Survey. Однако, последние годы ученые работали над моделированием его орбиты с таким странным наклоном. В результате они пришли к выводу, что на него воздействует другой объект. Ученые предполагают, что эта неведомая планета находится в несколько раз дальше, чем Плутон, поэтому шанс ее увидеть пока очень мал.

via GIPHY

Что такое транснептуновые объекты? Это небесные тела, расположенные в Солнечной системе. Они, в основном, находятся вне орбиты Нептуна. На данный момент астронавтам удалось открыть 2302 таких объекта.

Теги: Техно Космос
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 22 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук