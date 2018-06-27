Ученые обнаружили смертельную опасность от кухонной посуды

К тяжелым заболеваниям и появлению опухолей может привести посуда с антипригарным покрытием, водостойкая одежда и пятностойкие ковры.

Такие выводы опубликованы в докладе Агентства по охране окружающей среды в Вашингтоне, пишет Daily Mail.

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Экологи объясняют, что в таких товарах содержатся канцерогенные частицы перфтороктановой кислоты (PFOA), которые могут попасть в организм человека. Это вещество используют для создания изделий из тефлона, огнеупорных, влагостойких и грязеотталкивающих материалов.

У лабораторных животных PFOA увеличивает риск развития опухолей печени, поджелудочной железы и половых органов, а также способствует бесплодию.

Перфтороктановая кислота стимулирует гормональные изменения, которые нарушают работу щитовидной железы и способствуют воспалению кишечника. Это вещество выделяется во время перегрева или повреждения посуды с антипригарным покрытием.

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