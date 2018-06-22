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Ученые нашли способ, как избежать особо опасного рака

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Ученые нашли способ, как избежать рака
Ученые нашли способ, как избежать рака / metro.co.uk

Исследователи из университета Висконсина в Мэдисоне установили белок Munc13-4, который помогает раковым клеткам выделять экзосомы, стимулирующие рост злокачественной опухоли.

Результаты исследования могут предотвратить развитие метастаз и создать новые методы лечения рака, пишет MedicalXpress.

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По словам исследователей, екзосомы – это микроскопические пузырьки, состоящие из липидной мембраны, молекул белков и РНК. У них есть вещества, которые стимулируют рост опухоли. К примеру, такие пузырьки могут транспортировать онкогены в соседние клетки.

Ученые обнаружили, что кальций, избыток которого есть в агрессивных новообразованиях, стимулирует секрецию экзосом из клеток агрессивной формы рака молочной железы.

Следовательно, можно сделать клетку неспособной связывать кальций с помощью нарушения активности соединений или замены кода гена копией. Это может предотвратить секрецию везикул, которые способствуют образованию метастаз, в ответ на кальций.

К слову, некоторые продукты способны бороться со многими заболеваниями, особенно с раком, поэтому их нужно регулярно употреблять.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь исследования Лечение Онкозаболевания
Источник: 24 Канал
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