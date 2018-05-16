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Ученые нашли способ, как побороть рак мозга

145 Читати новину українською
Лекарство против рака мозга
Лекарство против рака мозга / biotecnika.org

Американские исследователи нашли способ, как можно побороть одну из самых распространенных и агрессивных форм рака опухоли мозга – глиобластому.

В ходе исследования они изучили стволовые клетки глиомы – группы опухолей головного мозга, пишет Medical News Today.

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Ученые определили, что эти раковые клетки содержат высокую концентрацию фермента CDK5. Попробовав заблокировать этот фермент, ученые смогли остановить рост опухолей.

Фермент CDK5 ученые назвали CP681301. Во время лечения мезенхимальной формы глиобластомы уровень фермента практически не менялся.

Новый препарат может помочь при лечении нейронального и классического подтипов глиобластомы. К тому же после определения такого диагноза средняя продолжительность жизни составляла 10-12 месяцев.

К слову, ученые выяснили, что ежедневное употребление аспирина практически вдвое увеличивает риск развития меланомы (рака кожи) у мужчин.

Теги: Здоровье Лечение Здоровая жизнь Онкозаболевания
Источник: 24 Канал
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