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Ученые нашли способ, как преодолеть смертельную болезнь

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Ученые нашли способ, как преодолеть смертельную болезнь
Ученые нашли способ, как преодолеть смертельную болезнь / Фото из свободных источников

Американские ученые изобрели личные нановолокна, которые могут удалять жировые наросты и холестериновые бляшки в сосудах человека.

Результаты исследования опубликовали на научной конференции в Сан-Франциско, пишет Doctors Lounge.

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Ученые приблизились к созданию лекарств против атеросклероза, исследуя влияние короткими белковыми молекулами, которые после попадания в кровь могут самостоятельно собираться в длинные нитевидные цепочки.

Ученые провели исследования на мышах и установили, что введение даже небольших доз белковых нитей всего за 8 недель сократило число холестериновых бляшек на 9% и 11% во всех частях кровеносной системы мышей. Такие действия заметно продолжили им жизнь.

Биологи утверждают, что такие нити будут цепляться за жировые бляшки, отрывать их от поверхности сосудов и выводить в печень. Там они будут распадаться на части и постепенно выводиться из кровотока.



Следовательно, развитие атеросклероза можно временно остановить с помощью статинов и других медикаментов, уменьшают концентрацию "плохих" видов холестерина. Однако последние исследования показывают, что статины не могут вылечить болезнь.

К слову, сердечно-сосудистые заболевания являются наиболее частой причиной смерти в мире. Некоторые из этих заболеваний развиваются без симптомов, но даже те, которые проявляют себя, остаются незамеченными.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Лечение Сердечно-сосудистые заболевания
Источник: 24 Канал
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