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Ученые нашли способ, как продлить жизнь онкобольных

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Ученые опробовали новую методику
Ученые опробовали новую методику / rtbf.be

Ученые испытали новую методику, благодаря которой смогли продлить среднюю продолжительность жизни больных наиболее агрессивной формой опухоли мозга – мультиформной глиобластомой.

Соответствующее исследование опубликовали в журнале Journal of Translational Medicine.

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Новая методика смогла продлить жизнь 30% пациентов, а опасные побочные эффекты наблюдались лишь в 7 случаях. По статистике, лишь 3-5% людей с глиобластомой удается прожить более 5 лет, средняя продолжительность жизни после выявления этого диагноза – больше года.

В исследовании приняли участие более 300 пациентов с глиобластомой, все они до этого прошли хирургическую операцию и последующую химиотерапию с использованием темозоломида. Из всех участников эксперимента 232 человека получили персонализированную вакцину DCVax-L. После того, как средство на основе "обученных" дендритных клеток вводят в организм пациента, его иммунная система начинает атаковать опухоль.

В общем новый препарат вводили 86,4% участникам. Люди, которым вводили вакцину, в среднем жили на 23 месяца дольше, а 30% из них – 40 месяцев. Отдельным участникам эксперимента удалось прожить семь лет.

К слову, сотрудники Всемирного фонда исследований рака установили, что ожирение значительно усиливает вероятность развития 12 типов онкологических заболеваний.

Теги: Здоровье исследования Лечение Онкозаболевания
Источник: 24 Канал
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