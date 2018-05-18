Ученые нашли способ, как "убить" бессмертные раковые клетки

Ученые из Швейцарии нашли способ, как победить бессмертные раковые клетки в организме человека.

Ученые установили два фермента, которые защищают хромосомы от повреждения активными формами кислорода и укорочения теломер, пишет MedicalXpress.

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Теломеры есть внутри всех клеток, они закрывают собой концевые участки хромосом. Такая блокировка может помочь в борьбе с раковыми клетками, в которых наблюдается высокая активность теломераза.

Это может предотвратить потерю генов во время митоза, поскольку ДНК-полимераза не способна синтезировать копию ДНК с самого конца. Каждый раз во время репликации происходит укорочение теломер.

Теломеры восстанавливают фермент теломераза. Однако чрезмерная активность способствует раку, при котором злокачественные клетки становятся практически бессмертными.

Ученым удалось заблокировать активность соединений в раковых клетках. Они также заметили, что с каждым циклом деления теломеры стали сокращаться, пока полностью не исчезали. Однако подавление функций ферментов нарушало деятельность теломеразы.

К слову, канадские ученые выяснили, что именно влияет на развитие метастазов при раке молочной железы. Таким образом, они нашли способ, как повлиять на течение заболевания.