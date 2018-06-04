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Ученые нашли способ, как восстановить зубную эмаль

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Зубную эмаль можно восстановить
Зубную эмаль можно восстановить / ashburnfarmdentalarts.com

Ученые из Лондонского университета королевы Марии в Великобритании создали материал, который способен восстанавливать зубную эмаль.

Результаты исследования опубликовали в журнале Nature Communications.

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Этот материал очень похож по структуре на зубную эмаль. Во время его создания ученые привлекли белок, который вызывает рост кристаллов.

Новый материал устойчив к экстремальным температурам, кислой еде и напиткам. Он также сможет помочь сохранять зубы в хорошем состоянии на протяжении десятилетий, предотвращая их гниение.

Включение процесса минерализации позволяет создать материалы, которые имитируют различные твердые ткани за пределами эмали, такие как кость и дентин – минерализованная ткань зуба.

via GIPHY

К слову, зубы мудрости вырастают позже и если не следить за прорезыванием, то можно навредить своему здоровью.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровая жизнь Здоровье Лечение
Источник: 24 Канал
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