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Ученые нашли способ, как вылечить болезнь Паркинсона

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Световые лучи способны вылечить болезнь Паркинсона
Световые лучи способны вылечить болезнь Паркинсона / gutmicrobiotaforhealth.com

Испанские ученые пришли к выводу, что световые лучи обладают лечебным эффектом для болезни Паркинсона.

Они провели испытания препарата MRS7145, пишет 20minutos.

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Этот препарат способен блокировать специфические рецепторы, связанные с болезнью Паркинсона. Лекарства особы тем, что они активируются при воздействии волны конкретной длины.

По данным ученых, световые лучи могут значительно уменьшить выраженность дрожания конечностей.

Такие препараты доставляют в определенные участки мозга лечебные субстанции. Благодаря этому методу уменьшаются до минимума побочные реакции. Все потому, что препарат не будет затрагивать здоровые клетки.

Медики предположили, что в дальнейшем пациенты будут с помощью смартфонов контролировать лечение.

Что такое болезнь Паркинсона?
Это медленно прогрессивное заболевание дегенеративного характера, характеризующееся избирательным поражением нейронов головного мозга. Клинически оно проявляется двигательными расстройствами: гипокинезией (недостаточной двигательной активностью, ограничением движений), ригидностью и тремором, возникающих в покое.

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Теги: Здоровая жизнь Здоровье Лечение
Источник: 24 Канал
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