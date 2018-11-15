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      Ученые нашли способ предсказать преждевременную смерть

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      Ученые нашли связь между скоростью ходьбы и преждевременной смертью
      Ученые нашли связь между скоростью ходьбы и преждевременной смертью / Фото из открытых источников

      Американские ученые выяснили, что скорость ходьбы может указать на риск преждевременной смерти. В частности, чем живее ходит человек, тем лучше его здоровье.

      Об этом заявили ученые из Университета Южной Калифорнии, передает MedicalXpress.

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      Действительно вероятность скорой смерти можно определить по тому, настолько быстро идет человек,
      - заявила ученая Кристина Диели-Конрайт.

      Исследователи отмечают, что этот показатель позволяет оценить состояние нервной системы и вероятные риски сердечно-сосудистых заболеваний. Также, кардиохирурги считают, что его можно использовать для выявления пациентов, у которых могут возникнуть осложнения после перенесенной операции на сердце.

      При этом ученые отметили, что медленная походка не говорит о риске преждевременной смерти. Она указывает на примерный биологический возраст человека: если походка человека замедляется, это указывает на появление проблем со здоровьем.

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      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Сердечно-сосудистые заболевания
      Источник: 24 Канал
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