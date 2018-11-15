Ученые нашли способ предсказать преждевременную смерть

Американские ученые выяснили, что скорость ходьбы может указать на риск преждевременной смерти. В частности, чем живее ходит человек, тем лучше его здоровье.

Об этом заявили ученые из Университета Южной Калифорнии, передает MedicalXpress.

Читайте также: Как влияет на здоровье переезд в другую страну

Действительно вероятность скорой смерти можно определить по тому, настолько быстро идет человек,

- заявила ученая Кристина Диели-Конрайт.

Исследователи отмечают, что этот показатель позволяет оценить состояние нервной системы и вероятные риски сердечно-сосудистых заболеваний. Также, кардиохирурги считают, что его можно использовать для выявления пациентов, у которых могут возникнуть осложнения после перенесенной операции на сердце.

При этом ученые отметили, что медленная походка не говорит о риске преждевременной смерти. Она указывает на примерный биологический возраст человека: если походка человека замедляется, это указывает на появление проблем со здоровьем.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.