У людей, потерявших руку или ногу, возникают болевые ощущения. Это явление известно как фантомные боли.

Порой эти болевые ощущения бывают настолько сильными, что доставляют пациентам настоящих страданий.

Читайте также: Экзорцизм вместо лечения: как онкобольную лечили святой водой

Ученые из Оксфордского университета и Университетского колледжа Лондона испытали новый способ, который направлен на изменение активности мозга, пишет Independent.

Пациентов просили подвигать отсутствующей конечностью. При этом включались те же нервные окончания, или двигательные пути, обеспечивавшие чувствительность здоровой конечности.

Эти области были изображены на МРТ головного мозга. Исследователи смогли повлиять на их активность методом транскраниальной стимуляции постоянным током.

Транскраниальная стимуляция постоянным током – что это? Это форма нейростимуляции, которая использует постоянный низкий ток, который подается через электроды на голове.

После сеанса участники заявили о существенном облегчении фантомных болей, и этот эффект сохранялся в течение длительного времени.

Ученые нашли способ преодолеть фантомные боли

Ученые не смогли точно сказать, изменились ли сами сигналы мозга или пациенты просто начали по-другому на них реагировать. Но подчеркнули – найден новый, безопасный и доступный метод, что может справиться с подобным осложнением.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.