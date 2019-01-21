08:07
21 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Профессор патриарх Кирилл. Налог на выезд из Россиюшки
      Вєсті Кремля
      17:49, 19 января
      Вести.UA: Нечистый Новинский. Слуга оффшора Зеленского
      Вєсті.UA
      21:15, 18 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Новости Лечение
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Ученые нашли способ преодолеть фантомные боли

      21 Читати новину українською
      Ученые нашли способ преодолеть фантомные боли
      Ученые нашли способ преодолеть фантомные боли / blog.soarlifeproducts.com

      У людей, потерявших руку или ногу, возникают болевые ощущения. Это явление известно как фантомные боли.

      Порой эти болевые ощущения бывают настолько сильными, что доставляют пациентам настоящих страданий.

      Читайте также: Экзорцизм вместо лечения: как онкобольную лечили святой водой

      Ученые из Оксфордского университета и Университетского колледжа Лондона испытали новый способ, который направлен на изменение активности мозга, пишет Independent.

      Пациентов просили подвигать отсутствующей конечностью. При этом включались те же нервные окончания, или двигательные пути, обеспечивавшие чувствительность здоровой конечности.

      Эти области были изображены на МРТ головного мозга. Исследователи смогли повлиять на их активность методом транскраниальной стимуляции постоянным током.

       
      Транскраниальная стимуляция постоянным током – что это?
      Это форма нейростимуляции, которая использует постоянный низкий ток, который подается через электроды на голове.

      После сеанса участники заявили о существенном облегчении фантомных болей, и этот эффект сохранялся в течение длительного времени.

      Науковці знайшли спосіб подолати фантомні болі

      Ученые нашли способ преодолеть фантомные боли

      Ученые не смогли точно сказать, изменились ли сами сигналы мозга или пациенты просто начали по-другому на них реагировать. Но подчеркнули – найден новый, безопасный и доступный метод, что может справиться с подобным осложнением.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 20 января: новые кандидаты в президенты и День памяти погибших "киборгов"
      сегодня , 08:00 Главные новости 20 января: новые кандидаты в президенты и День памяти погибших "киборгов"
      417
      Чому священники не поспішають до ПЦУ і теракт "на замовлення" в Україні: топ-5 блогів тижня
      20 января , 22:05 Чому священники не поспішають до ПЦУ і теракт "на замовлення" в Україні: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1910
      Медичні перемоги України: завдяки чому вдалося прибрати мільярди з рук чиновників
      20 января , 20:30 Медичні перемоги України: завдяки чому вдалося прибрати мільярди з рук чиновників
      Віталій Шабунін 143
      Самые смешные мемы недели: "нечисть" в Верховной Раде и президентство Насирова
      20 января , 20:00 Самые смешные мемы недели: "нечисть" в Верховной Раде и президентство Насирова
      694
      Деятельность "церковных титушек" МП и изгнание пропагандистки Бойко из РФ – топ-5 видео недели
      20 января , 19:30 Деятельность "церковных титушек" МП и изгнание пропагандистки Бойко из РФ – топ-5 видео недели
      234
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук