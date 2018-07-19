10:03
19 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
25°C 18°C
  • пятница
    24°C 18°C
  • суббота
    25°C 19°C
  • воскресенье
    23°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Царь-двигатель России. Золушка по-русски
Вєсті Кремля
21:32, 18 июля
Вести.UA. Винник будет преподавать Волчицеведение. Емец бежит из затопленного "Титаника"
Вєсті.UA
21:17, 18 июля
Кто из депутатов стал счастливым держателем государственных миллионов
ЦРУ
09:00, 18 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Медицина

Ученые нашли способ укрепить сердце и продлить жизнь

253 Читати новину українською
Ученые нашли способ укрепить сердце и продлить жизнь
Ученые нашли способ укрепить сердце и продлить жизнь / rivnepost.rv.ua

Высокий уровень белка винкулина, который участвует в образовании контактов между клетками и межклеточным веществом, препятствует старению сердца.

Об этом заявили исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего, которые провели исследования на насекомых, сообщает Phys.org.

Читайте также: Женщины или мужчины: кто чаще умирает от сердечной недостаточности

Сердечная мышца образована тканью, которая состоит клетки кардиомиоцитов. В специфических плотных структурах кардиомиоцитов, которые опосредуют контакты между клетками, содержится белок винкулин.

via GIPHY

С возрастом клетки вырабатывают меньше белка – мышечная ткань начинает хуже сокращаться, поэтому возникают различные сердечно-сосудистые захворвання, которые на сегодняшний день уносят больше всего жизней.

Но ученым удалось создать генетически модифицированных плодовых мушек, в клетках которых есть ДНК-переключатели, которые активируют дополнительную копию гена, который кодирует белок винкулин. Переключатели работали только в тех клетках, где был ген tinman, что отвечает за развитие сердца у дрозофилы.

Результаты исследования показали, что мушки, продолжительность жизни которых составляет до 6 недель, жили на 3 недели дольше. Кроме того, генетически модифицированные мушки могли усваивать больше глюкозы, чем обычно.

via GIPHY

Поэтому повышение активности белка винкулина в человеческом сердце может существенно продлить жизнь людей.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье исследования Медицина Долголетия Сердечно-сосудистые заболевания
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Виталию Кличку 47 – интересные факты из жизни
сегодня, 08:46 Виталию Кличку 47 – интересные факты из жизни
Блог Медіа 468
Почему мир меняется так быстро, что люди не успевают адаптироваться
сегодня, 08:00 Почему мир меняется так быстро, что люди не успевают адаптироваться
Павло Казарін 103
Человекоподобный робот София отличилась интересными заявлениями
сегодня, 09:09 Человекоподобный робот София отличилась интересными заявлениями
367
Кривые зубы и толстенькая: как выглядела Ольга Фреймут в 20 лет
сегодня, 09:01 Кривые зубы и толстенькая: как выглядела Ольга Фреймут в 20 лет
573
Что означает явка Путина с повинной в Хельсинки?
18 июля, 22:00 Что означает явка Путина с повинной в Хельсинки?
Блог Медіа 2362
Умер Олег Треповский – биография и фильмография известного актера
26 апреля , 13:20
Во время чествования памяти Героев Небесной Сотни Гройсмана встретили криками "Позор!": видео
 20 февраля , 13:33
15 февраля – Сретение Господне: традиции и приметы
 15 февраля , 06:02
Необычный желтый снег выпал на Донбассе: потрясающие фото и видео
 19 марта , 16:46
МОЗ планирует изменить работу экстренной медицинской помощи: детали от Супрун
 15 июня , 14:22
День медика в Украине: шесть выдающихся врачей страны
 17 июня , 11:32
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук