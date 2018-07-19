Ученые нашли способ укрепить сердце и продлить жизнь

Высокий уровень белка винкулина, который участвует в образовании контактов между клетками и межклеточным веществом, препятствует старению сердца.

Об этом заявили исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего, которые провели исследования на насекомых, сообщает Phys.org.

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Сердечная мышца образована тканью, которая состоит клетки кардиомиоцитов. В специфических плотных структурах кардиомиоцитов, которые опосредуют контакты между клетками, содержится белок винкулин.

С возрастом клетки вырабатывают меньше белка – мышечная ткань начинает хуже сокращаться, поэтому возникают различные сердечно-сосудистые захворвання, которые на сегодняшний день уносят больше всего жизней.

Но ученым удалось создать генетически модифицированных плодовых мушек, в клетках которых есть ДНК-переключатели, которые активируют дополнительную копию гена, который кодирует белок винкулин. Переключатели работали только в тех клетках, где был ген tinman, что отвечает за развитие сердца у дрозофилы.

Результаты исследования показали, что мушки, продолжительность жизни которых составляет до 6 недель, жили на 3 недели дольше. Кроме того, генетически модифицированные мушки могли усваивать больше глюкозы, чем обычно.

Поэтому повышение активности белка винкулина в человеческом сердце может существенно продлить жизнь людей.

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