18:42
17 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
22°C 15°C
  • среда
    23°C 17°C
  • четверг
    24°C 19°C
  • пятница
    23°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Ботоксы Путина. Показуха патриарха Кирилла
Вєсті Кремля
21:25, 16 июля
Вести.UA. Роман Тимошенко и Коломойского. Нелегальные коммунисты
Вєсті.UA
20:27, 16 июля
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, 13 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Лечение

Ученые нашли способ выявить рак на ранних стадиях

73 Читати новину українською
Ученые нашли способ выявить рак на ранних стадиях
Ученые нашли способ выявить рак на ранних стадиях / videoblocks.com

Ученые из Стэнфордского университета разработали методику, что позволяет выявлять онкологические заболевания на ранней стадии, даже до появления первых симптомов.

Технологию успешно опробовали на свиньях, пишет журнал Nature Biomedical Engineering.

Читайте также: Ученые нашли способ победить опасный рак

Новая методика работает с циркулярными опухолевыми клетками (ГПК). Они отделяются от опухоли, которая возникла первично, и попадают в кровоток. ГПК способствуют появлению метастазов, вторичных вспышек заболевания.

Авторы новой разработки предлагают изъять ГПК из кровообращения при помощи железных наночастиц. На поверхности последних разместили антитела к белку EpCAM.

Вчені знайшли спосіб виявити рак на ранніх стадіях
Ученые нашли способ выявить рак на ранних стадиях

Затем в вену пациента с помощью катетера вводят тонкий намагниченный провод. Он притягивает железные частицы, а с ними и необходимые для анализа раковые клетки. По словам ученых, такая технология позволяет поймать в 10 – 80 раз больше клеток, которые циркулируют, чем стандартный анализ крови.

Это подтвердили результаты испытания на свиньях: в кровоток животных ввели раковые клетки, чтобы сымитировать наличие ГПК. Провод, который разместили в вене за ухом животного, позволил эффективно выявить подвижные клетки.

К слову, американские ученые в результате опытов установили соединения, которые способны подавлять рост и распространение рака.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Лечение исследования Онкозаболевания
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Шок, позор и госизмена: как мир критикует встречу Трампа и Путина
сегодня, 18:01 Шок, позор и госизмена: как мир критикует встречу Трампа и Путина
343
Чемпіонат світу з футболу на прикладі багатоповерхівки
сегодня, 17:05 Чемпіонат світу з футболу на прикладі багатоповерхівки
Олекса Коба 340
"Это катастрофа": в сети показали шокирующие фото с курортов оккупированного Крыма
сегодня, 16:43 "Это катастрофа": в сети показали шокирующие фото с курортов оккупированного Крыма
710
Саммит был трагической ошибкой: Трамп собирает срочное совещание после встречи с Путиным
сегодня, 16:39 Саммит был трагической ошибкой: Трамп собирает срочное совещание после встречи с Путиным
706
Кто такой Пол Винник и почему это важно знать
сегодня, 16:03 Кто такой Пол Винник и почему это важно знать
Катерина Петренко 276
Магнитные бури в мае: чего ждать украинцам в ближайшие дни
 30 апреля , 16:31
В следующем году в Украине существенно изменится система начисления пенсий
 2 февраля , 08:01
Инцестуальное БДСМ-порно, – что о новой "книжке" Поклонской говорят критики из Украины и России
 10 февраля , 17:57
Смертельная авария в Кривом Роге: полиция рассказала важные детали
 17 апреля , 13:27
Российский танкер, который вез сжиженный газ для США, развернулся посреди океана
 20 января , 03:39
5 распространенных болезней, которые лечит черешня
 4 июня , 20:36
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук