Ученые из Стэнфордского университета разработали методику, что позволяет выявлять онкологические заболевания на ранней стадии, даже до появления первых симптомов.

Технологию успешно опробовали на свиньях, пишет журнал Nature Biomedical Engineering.

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Новая методика работает с циркулярными опухолевыми клетками (ГПК). Они отделяются от опухоли, которая возникла первично, и попадают в кровоток. ГПК способствуют появлению метастазов, вторичных вспышек заболевания.

Авторы новой разработки предлагают изъять ГПК из кровообращения при помощи железных наночастиц. На поверхности последних разместили антитела к белку EpCAM.



Ученые нашли способ выявить рак на ранних стадиях

Затем в вену пациента с помощью катетера вводят тонкий намагниченный провод. Он притягивает железные частицы, а с ними и необходимые для анализа раковые клетки. По словам ученых, такая технология позволяет поймать в 10 – 80 раз больше клеток, которые циркулируют, чем стандартный анализ крови.

Это подтвердили результаты испытания на свиньях: в кровоток животных ввели раковые клетки, чтобы сымитировать наличие ГПК. Провод, который разместили в вене за ухом животного, позволил эффективно выявить подвижные клетки.

К слову, американские ученые в результате опытов установили соединения, которые способны подавлять рост и распространение рака.

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