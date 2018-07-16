12:59
16 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
26°C 15°C
  • вторник
    20°C 18°C
  • среда
    25°C 18°C
  • четверг
    23°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Страна долгожителей. Мафия бессмертна
Вєсті Кремля
18:42, 14 июля
Вести.UA. Жир. Как Барна телепортатором стал. Федерика и Могерини окончательно поссорились
Вєсті.UA
19:24, 14 июля
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, 13 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Лечение

Ученые нашли средство для профилактики рака

180 Читати новину українською
Ученые нашли средство для профилактики рака
Ученые нашли средство для профилактики рака / the-scientist.com

Американские ученые в результате опытов установили соединения, которые способны подавлять рост и распространение рака.

Речь идет о соединениях группы эндоканнабиноидов, которые образуются в организме при метаболизме омега-3 жирных кислот, пишет MedicalXpress.

Читайте также: Ученые установили причину особо опасного рака

Исследователи из Университета штата Иллинойс в 2017 году установили новую группу метаболитов, так называемых эндоканнабиноидных эпоксидов EDP-EA. Эти молекулы являются лигандами (соединениями) рецепторов, с которыми связывается каннабис. Ученые объясняют, что в отличие от каннабиса, эпоксиды не вызывают психотропных эффектов.

Ученые установили, что у мышей, которые страдают от остеосаркомы и имеют метастазы в легких, уровень EDP-EA на 80% выше, чем в легких здоровых грызунов.

При этом соединения убивали раковые клетки, хотя не так эффективно, как химиотерапевтические препараты. Однако одновременно они препятствовали развитию и росту опухолей, например, замедляли ангиогенез – процесс образования новых кровеносных сосудов, которые ассоциируют со злокачественными тканями. EDP-EA также подавляли миграцию дефектных клеток, останавливая формирование метастазов.

Вчені знайшли засіб для профілактики раку
Ученые нашли средство для профилактики рака

Вывод ученых таков: употребление омега-3 жирных кислот увеличивает в организме количество эндоканнабиноидов, которые снижают риск появления раковых опухолей. К тому же, производные EDP-EA могут стать основой для новых комбинированных химиотерапевтических препаратов.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Лечение Онкозаболевания
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Суб'єктивно про євробляхи: чому влада підтримує водіїв на іноземних номерах
сегодня, 12:01 Суб'єктивно про євробляхи: чому влада підтримує водіїв на іноземних номерах
Блог Соцмережі 689
ТОП-3 хороших смартфона, которые стоят меньше 3 тысяч гривен
15 июля, 12:02 ТОП-3 хороших смартфона, которые стоят меньше 3 тысяч гривен
3642
Страх и ужас – реальные истории из жизни луганчан
сегодня, 08:42 Страх и ужас – реальные истории из жизни луганчан
Ольга Черненко 1252
Ошуканий Фірташ, "Слава Україні" від хорватів та як правильно обрати кавун: топ-5 блогів тижня
15 июля, 22:00 Ошуканий Фірташ, "Слава Україні" від хорватів та як правильно обрати кавун: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 1697
Самые смешные мемы недели: приключения "Малыша Трампа", акция "евробляхеров" и креатив черновчан
15 июля, 20:00 Самые смешные мемы недели: приключения "Малыша Трампа", акция "евробляхеров" и креатив черновчан
609
Магнитные бури в мае: чего ждать украинцам в ближайшие дни
 30 апреля , 16:31
Захваченный в плен диверсант был в форме российской армии: в штабе АТО показали видео
 21 января , 13:37
Гороскоп на неделю 14-20 мая 2018 для всех знаков Зодиака
13 мая , 15:30
"Новая почта" отказалась от одной из своих услуг
 2 апреля , 10:57
Прогноз погоды на 18 января: мощный циклон из Европы идет в Украину
 18 января , 09:20
5 распространенных болезней, которые лечит черешня
 4 июня , 20:36
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук