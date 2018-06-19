Ученые нашли существенное подтверждение наличия воды на Луне

Изучив месячный метеорит, найденный в пустыне Северо-Западной Африки, ученые заявили, что на Луне есть большие запасы воды.

Об этом пишет N + 1 со ссылкой на ученых из Университета Тохоку.

Ученые выяснили, что камень состоит из моганита, для формирования которого необходима вода. Это первый случай, когда моганит нашли в лунной породе.

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Существование моганита – серьезный намек на то, что на Луне есть водная активность,

– заявил глава исследования Масахиро Каяма.

До недавнего времени ученые считали, что на спутнике Земли вообще нет воды. Впрочем, это утверждение впоследствии начали опровергать, заявляя, что вода в форме льда сохраняется под сухой поверхностью спутника.

Лунный метеорит NWA 2727, в котором обнаружили моганит