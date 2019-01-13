Ученые нашли связь между перфекционизмом и алкоголизмом

Перфекционизм – фактор риска психических расстройств, в частности тревожности и депрессии, расстройств пищевого поведения и алкоголизма.

Об этом говорится в результатах исследования канадских ученых.

Читайте также: Как объятия влияют на здоровье

В исследовании приняли участие 263 человека в возрасте от 18 до 25 лет, которые выпивают от случая к случаю. Все они ежедневно, в ходе 20-дневного эксперимента заполняли анкеты, в которых оценивался уровень перфекционизма, эмоциональное состояние, поводы выпить и проблемы, связанные с алкоголем.



Перфекционисты чаще имеют проблемы с алкоголем

Ученые выяснили, что перфекционисты пьют не так уж и много, но чаще сталкиваются с проблемами, связанными с алкоголем: профессиональным выгоранием, отсутствием на работе, конфликтами.

Люди, которые повсюду видят несовершенства, часто испытывают негативные эмоции (грусть, стыд, гнев), отмечают исследователи. Фрустрация (тщетные ожидания) доводит перфекционистов до пьянства.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.