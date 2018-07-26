Ученые нашли связь между сексом и смыслом жизни: интересное наблюдение

Секс делает жизнь более осознанной и придает ей больше смысла. Он приносит такой же результат, как творчество, пожертвования или путешествия.

Такой вывод сделали психологи из Университета Джорджа Мейсона в США, сообщает Vice.

Опыт проводили на 152 студентах, которых ученые попросили в течение трех недель вести дневник.

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По словам исследователей, на следующий день после секса записи в дневниках были положительными. Более того, участники писали, что в их жизни появилось больше смысла.

Чувство осознанности усиливается, когда человек удовлетворяет базовую потребность в близости с кем-то. Часто гедонистические удовольствия и мотивы столь же важны для качества жизни, как нечто глубокое, значимое и такое, что приносит пользу,

– добавляют ученые.

Они также заметили другую интересную тенденцию – чем ближе были люди в отношениях, тем сильнее был положительный эффект от секса.

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