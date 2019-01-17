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      Ученые нашли взаимосвязь между болями в спине и психическими заболеваниями

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      Боль в спине
      Боль в спине / pixabay.com

      Международная группа ученых из России, Великобритании, США и Нидерландов установила, что боли в спине генетически связаны с психическими заболеваниями.

      Результаты исследования опубликовали на biorXiv.

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      Ученые проанализировали фрагменты ДНК 509 тысяч людей – американцев, европейцев, африканцев и азиатов зрелого и пожилого возраста. Оказалось, что ряд генов, которые вызывают хронические боли в пояснице, влияют также на психологические признаки человека.

      Именно эти признаки определяют склонность человека к депрессии, тревожности и другим расстройствам психики. Кроме того, эти же гены связаны со способностью усваивать новую информацию, склонностью к сколиозу и остеоартрозу.

      Болі в спині
      Гены, которые вызывают хронические боли в пояснице, влияют на психологические признаки человека

      По данным на 2016 год, боли в пояснице занимают первое место в списке причин ограничения трудоспособности во многих странах мира. Риск развития хронических болей выше у женщин. Болевые ощущения становятся сильнее с возрастом или при появлении лишнего веса.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение Психология
      Источник: 24 Канал
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