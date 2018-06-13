Ученые нашли замену антибиотикам

Ученые убеждены, что бороться с инфекциями могут вирусы, последние могут полностью заменить антибиотики.

Такое мнение ученые подтвердили отсутствием побочных эффектов в вирусов, пишет Popular Mechanics.

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Идет речь о бактериофагах – это вирусы, которые способны бороться с бактериальными болезнями.

Группа ученых провели исследование, чтобы установить, насколько бактериофаги эффективны при борьбе с болезнями и не появятся ли побочные эффекты при их применении.

Исследование показало, что бактериофаги не только справляются с бактериями, но и не имеют никаких побочных эффектов: они не делают иммунную систему более слабой и не влияют на желудочно-кишечную систему.

Все потому, что бактериофаги атакуют определенный вид бактерий, несмотря на то, что антибиотики убивают всех бактерий.

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