Ученые научили организм эффективнее бороться с раком

Ученые сумели придать энергию истощенным клеткам, которую принимают непосредственное участие в борьбе с онкозаболеваниями.

Ученые пытались установить причины истощения Т-клеток в борьбе с опухолями и выяснили, что в этом виновата недостаточная активность энолазы – фермента, который играет роль в гликолизе, то есть, процессе окисления глюкозы, сообщает MedicalXpress.

Читайте также: Ученые остановили распространение рака, превратив онкоклетки в жир

Чтобы помешать этому, ученые научили клетки поглощать пируват – конечный продукт гликолиза. Это дало рост энергии в лимфоцитах и их активации.



Т-клетка под электронным микроскопом\\medicalxpress.com

Убрав причину истощения, ученые смогли вернуть активность, которая необходима для победы над раком. На основе исследований ученые сделали препарат, который способен придать истощенной клетке энергию.

Лекарства уже испытали на лабораторных мышах. В будущем планируются эксперименты с участием людей.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.