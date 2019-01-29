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      Ученые научили организм эффективнее бороться с раком

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      Ученые дали новую энергию лимфоцитам
      Ученые дали новую энергию лимфоцитам / pixabay.com

      Ученые сумели придать энергию истощенным клеткам, которую принимают непосредственное участие в борьбе с онкозаболеваниями.

      Ученые пытались установить причины истощения Т-клеток в борьбе с опухолями и выяснили, что в этом виновата недостаточная активность энолазы – фермента, который играет роль в гликолизе, то есть, процессе окисления глюкозы, сообщает MedicalXpress.

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      Чтобы помешать этому, ученые научили клетки поглощать пируват – конечный продукт гликолиза. Это дало рост энергии в лимфоцитах и их активации.

      Т-клітина під мікроскопом
      Т-клетка под электронным микроскопом\\medicalxpress.com

      Убрав причину истощения, ученые смогли вернуть активность, которая необходима для победы над раком. На основе исследований ученые сделали препарат, который способен придать истощенной клетке энергию.

      Лекарства уже испытали на лабораторных мышах. В будущем планируются эксперименты с участием людей.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Онкозаболевания Медицина Лечение Здоровье Здоровая жизнь
      Источник: 24 Канал
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