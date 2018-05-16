19:00
16 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
25°C 14°C
  • четверг
    24°C 13°C
  • пятница
    22°C 13°C
  • суббота
    20°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ ОБЫСКИ В КИЕВСКОМ ОФИСЕ "РИА НОВОСТИ" СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Стул для Путина. Неадекватное
Вєсті Кремля
23:53, 15 мая
Вести.UA. Покоренное сердце Захарченко. Разоблачитель злодеяний – Ляшко
Вєсті.UA
21:30, 15 мая
Через какие коррупционные схемы уходят деньги на ремонт дорог
ЦРУ
09:00, сегодня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки
Згадати все
22:10, 15 мая
Телеканал новостей 24 Новости Искусственный интеллект
КРЫМСКИЙ МОСТ ОБЫСКИ В КИЕВСКОМ ОФИСЕ "РИА НОВОСТИ" СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Ученые научили робота одевать больных: видео

99 Читати новину українською
Ученые научили робота одевать больных
Ученые научили робота одевать больных / 24 Канал

Инженеры Технологического института Джорджии (США) создали робота, который может одевать человека. Действиями машины управляет искусственный интеллект.

Об этом пишет Naked Science.

Робот под названием PR2 может помогать в больнице. Он уже попытался надеть больничную робу на больного. Машина ориентируется на силу натяжения ткани.

Читайте также: В Нью-Йоркском аэропорту работает робот, который своим поведением смущает женщин

Создатели планируют, что их разработка вскоре будет помогать пациентам в больницах и хосписах.

Сейчас робот проходит процесс "обучения". Разработчики смоделировали 11 тысяч виртуальных примеров того, как он натягивает халат, среди них есть безошибочные движения, а также грубые ошибки.

"Люди изучают навыки путем проб и ошибок. Мы предоставили PR2 такую же возможность. Проводить тысячи испытаний на человеке было бы опасно. Однако лишь один день изучения симуляций дал работу представление о том, что чувствует человек, когда одевается", – заявил доктор Заккори, курирующий исследования.

Также робота учат предвидеть последствия своих действий. Сейчас робот может надеть один рукав халата за 10 секунд. Однако его разработчики работают над тем, чтобы сократить это время.

Робот одевает человека: видео

 

Теги: Техно Здоровье Медицина робототехника Искусственный интеллект
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
День вышиванки 2018: афиша мероприятий в Киеве и других городах Украины
сегодня, 18:01 День вышиванки 2018: афиша мероприятий в Киеве и других городах Украины
91
Обыски в РИА
сегодня, 16:59 Обыски в РИА "Новости": необходимо закрыть все отравляющие сознание издания
Семен Кабакаєв 207
ГПУ отримала дані бойовиків, причетних до обстрілів мирного населення
сегодня, 15:01 ГПУ отримала дані бойовиків, причетних до обстрілів мирного населення
Дмитро Снєгирьов 374
Цены на горючее: сколько стоит
сегодня, 14:01 Цены на горючее: сколько стоит "напоить железного коня" в Украине
455
Обшуки у
сегодня, 12:00 Обшуки у "РИА Новости-Украина", або Чому пропагандисти працювали, а СБУ чекала всі роки
Олексій Чибісов 1017
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук