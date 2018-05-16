Ученые научили робота одевать больных: видео

Инженеры Технологического института Джорджии (США) создали робота, который может одевать человека. Действиями машины управляет искусственный интеллект.

Об этом пишет Naked Science.

Робот под названием PR2 может помогать в больнице. Он уже попытался надеть больничную робу на больного. Машина ориентируется на силу натяжения ткани.

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Создатели планируют, что их разработка вскоре будет помогать пациентам в больницах и хосписах.

Сейчас робот проходит процесс "обучения". Разработчики смоделировали 11 тысяч виртуальных примеров того, как он натягивает халат, среди них есть безошибочные движения, а также грубые ошибки.

"Люди изучают навыки путем проб и ошибок. Мы предоставили PR2 такую же возможность. Проводить тысячи испытаний на человеке было бы опасно. Однако лишь один день изучения симуляций дал работу представление о том, что чувствует человек, когда одевается", – заявил доктор Заккори, курирующий исследования.

Также робота учат предвидеть последствия своих действий. Сейчас робот может надеть один рукав халата за 10 секунд. Однако его разработчики работают над тем, чтобы сократить это время.

Робот одевает человека: видео