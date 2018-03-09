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Ученые научились бесследно удалять татуировки

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Ученые нашли способ бесследного удаления тату
Ученые нашли способ бесследного удаления тату / boredpanda.com

Многие люди отказываются удалять татуировки, поскольку это длительная и дорогостоящая процедура. Однако французские иммунологи случайно нашли метод, который поможет бесследно избавиться от неудачного тату.

О результате исследования пишет The Journal of Experimental Medicine.

Сначала ученые исследовали уничтожение бактерии дифтерии на потомстве генетически модифицированных мышей.

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Во время экспериментов грызунам в хвосты вводили зараженные клетки, окрашенные специальными флуоресцентными чернилами, и изучали эти участки под микроскопом.

Ученые выяснили, что когда клетки с цветом погибают, то высвобождают краску, которую хранили до этого.

Кроме того, частицы пигмента являются большими и не могут проникать непосредственно в лимфатические сосуды, которые выполняют функцию фильтра.

Но краска попадает в клетки иммунной системы, которые называются макрофагами. Они идентифицируют и поглощают мусор, микробы и другие инородные тела (макрофагов), таким образом краска "застревает" в коже.

Иммунологи считают, что именно это делает татуировки такими устойчивыми.

Как объяснила ведущий автор исследования Сандрин Генри из Французского национального института здоровья и медицинских исследований, "если временно затормозить функции макрофагов кожи, то фрагменты частиц пигмента не будут поглощаться этими клетками, а начнут постепенно "стекать" по лимфатическим сосудам, что обеспечит абсолютно бесследное удаление татуировок".

Неудачные тату можно удалить безболезненно

Она вместе с коллегами в дальнейшем планируют объединиться с дерматологами и разработать метод, который позволит улучшить этот способ удаления тату.

Иммунолог из Университетского колледжа Лондона Саймон Иона считает, что если совместить лазерное удаление с новым подходом, то это действительно обеспечит качественное избавление от нежелательных татуировок.

"Это может быть особенно полезным для удаления маленьких татуировок в четко определенном месте", – цитирует ученого Scientific American.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье Тату
Источник: 24 Канал
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