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Ученые назвали 5 основных причин повышенного уровня холестерина

195 Читати новину українською
Высокий уровень холестерина
Высокий уровень холестерина / familydoctor.org

Ученые из США и Швейцарии установили, что холестерин может появиться даже в головном мозге, что может спровоцировать развитие болезни Альцгеймера.

Исследователи назвали основные 5 причин, из-за чего в организме человека повышается холестерин холестерола, пишет Ukrhealth.

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Компоненты холестерина участвуют в синтезе половых гормонов. Однако с возрастом этот уровень продолжает снижаться, а уровень холестерина, который остается невостребованным для организма, возрастает.

Уровень холестерина повышается тогда, когда у человека есть дефицит витамина D и ослабленный кишечник.

Недостаток Омеги-3, йода, железа, витаминов группы B способствуют повышению холестерола. Эти микроэлементы обеспечивают сбалансированную работу внутренних органов и кровообразования.

Молекулы сахара способны менять структуру гемоглобина, которые принимают форму, повреждающую стенки сосудов. Организм таким образом отвечает на этот сигнал повышением холестерина.

Также на увеличение уровня холестерола могут влиять наследственность, место жительства, стрессы, заболевания печени и кишечника, а также вредные привычки.

К слову, пища с высоким содержанием "плохого" холестерина приводит к развитию раковых опухолей в организме.

Теги: Здоровая жизнь Здоровье Лечение Сердечно-сосудистые заболевания
Источник: 24 Канал
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