Ученые назвали 5 типов людей, которые зависимы от алкоголя

Алкоголизм – это важная проблема не только в Украине, но в мире. Алкоголь является причиной преждевременной смерти почти 30% украинских мужчин.

Алкоголь плохо влияет на здоровье, разрушает социальные связи, нередко становится причиной ДТП и драк, пишет Men’s Life.

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Для выделения типов зависимости от алкоголя, ученые провели исследование с участием 5 402 добровольцев, возраст которых составлял 18 – 64 лет. Все участники год назад страдали от пристрастия к спиртным напиткам.

Ученые назвали 5 типов алкоголиков

1. Люди под воздействием алкоголя попадают в опасные ситуации и рискуют себя травмировать.

2. Наблюдаются безуспешные попытки снизить количество выпитого алкоголя.

3. Люди считают, что их "дружба" со спиртным не мешает работе, семье и увлечениям.

4. Эта категория ощущает на себе всю тяжесть похмелья и остро ощущает симптомы синдрома отмены.

5. Пятый тип имеет самые серьезные проблемы со спиртным, поэтому предполагает все перечисленные симптомы.

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