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      Ученые назвали 5 типов людей, которые зависимы от алкоголя

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      5 типов людей, которые зависимы от алкоголя
      5 типов людей, которые зависимы от алкоголя / kaboompics.com

      Алкоголизм – это важная проблема не только в Украине, но в мире. Алкоголь является причиной преждевременной смерти почти 30% украинских мужчин.

      Алкоголь плохо влияет на здоровье, разрушает социальные связи, нередко становится причиной ДТП и драк, пишет Men’s Life.

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      Для выделения типов зависимости от алкоголя, ученые провели исследование с участием 5 402 добровольцев, возраст которых составлял 18 – 64 лет. Все участники год назад страдали от пристрастия к спиртным напиткам.

      Ученые назвали 5 типов алкоголиков

      1. Люди под воздействием алкоголя попадают в опасные ситуации и рискуют себя травмировать.

      via GIPHY

      2. Наблюдаются безуспешные попытки снизить количество выпитого алкоголя.

      3. Люди считают, что их "дружба" со спиртным не мешает работе, семье и увлечениям.

      4. Эта категория ощущает на себе всю тяжесть похмелья и остро ощущает симптомы синдрома отмены.

      via GIPHY

      5. Пятый тип имеет самые серьезные проблемы со спиртным, поэтому предполагает все перечисленные симптомы.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе  Здоровье.

      Теги: Здоровье Алкоголь Здоровая жизнь
      Источник: 24 Канал
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